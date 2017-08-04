Лоукостер Wizz Air запускает два новых рейса из Киева в Польшу

Венгерский лоукостер Wizz Air с 25 августа откроет два новых направления из Киева - в Люблин и Познань. Таким образом авиакомпания увеличит количество обслуживаемых маршрутов из аэропорта Киев/Жуляны в Польшу с 4 до 6, передает ЦТС.

Читайте такжеЛоукостер Wizz Air отменяет плату за провоз крупной ручной клади

Полеты в Люблин и Познань будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в Люблин - от 429 грн, в Познань - от 579 грн.

В аэропорту Люблин рассчитывают на значительный пассажиропоток из Киева в связи с запуском нового рейса. Так, директор аэропорта Кшиштоф Войтович заявил, что считает запуск рейсов в Киев поводом для радости, так как "после Варшавы Люблин является второй целью путешествующих, исходя из количества приезжающих, и важным университетским центром для студентов из Украины. Являясь также естественным местом для транзита, откуда по прибытии, пассажиры могут отправиться в другие города Польши".

Сейчас Wizz Air из Киева также летает в Варшаву, Вроцлав, Гданьск и Катовице. Также в этом году авиакомпания вернулась в аэропорт Львов.

Напомним, что из Познани во Львов летает польская авиакомпания LOT. Также украинская авиакомпания Bravo Airways рассматривала возможность запуска рейса Ривне-Люблин.