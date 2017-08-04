На Львовщине за прошедшие сутки за нарушение теплового режима оштрафованы 66 владельцев грузовиков

Во Львове за минувшие сутки, 3 августа, за нарушение действующих ограничений движения для большегрузных автотранспортных средств в период длительной жаркой погоды, вынесено 66 постановлений о наложении штрафа на владельцев большегрузных автотранспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

«В области при температуре воздуха выше 28 градусов действуют ограничения движения для большегрузных автотранспортных средств. В настоящее время, в период длительной жаркой погоды, управление Укртрансбезопасности во Львовской области и полиция работают в усиленном режиме. За минувшие сутки, 3 августа, на территории области полиция проверила 380 грузовиков. По результатам проверки, 201 большегрузное автотранспортное средство направили на отстой, также вынесли 66 постановлений о несоблюдении теплового режима. Сумма штрафа зависит от нарушения, в частности от следующих факторов: веса, расстояния, которое должен преодолеть груз, и перевеса на отдельные оси. Штрафы налагаются только на владельца транспортного средства и могут достигать нескольких тысяч евро», - отмечается в сообщении.

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Как отметил в. и.о. директора департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской ОГА Николай Одиноцкий, если общая масса грузовика свыше 24 тонн и нагрузки на ось 7 тонн, то в период с 10:00 до 22:00 на дороги области выезжать запрещено.

Он также отметил, что при въезде в область и на выезде из населенных пунктов, установили знаки, предупреждающие о запрете движения большегрузного транспорта в жару. При въезде во Львовскую область размещены информационные панно, обозначающие расположение мест отстоя. На территории области есть 51 отстойник, который может разместить 1239 большегрузных автомобилей и 70 широких обочин, где могут разместиться автомобили.

Как сообщал УНИАН, во Львове из-за жары ввели спецрежим курсирования электротранспорта. В городе 9 трамвайных и 10 троллейбусных маршрутов, они будут курсировать не по графику.