Луценко попросил Гройсмана уволить главу "Укрзализныци" Балчуна - СМИ

Генпрокурор Юрий Луценко просит премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном. Об этом говорится в обращении от 2 августа, которое есть в распоряжении "Украинской правды".

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В нем Луценко указывает, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци".

В частности ГПУ расследует присвоения служащими УЗ в 2015-2017 годах государственных средств в сумме свыше 150 млн грн путем заключения договоров на приобретение товаров по завышенным ценам и фиктивным договорам.

Также упоминается уголовное производство по факту злоупотребления полномочиями заместителем начальника Департамента локомотивного хозяйства УЗ, который своими действиями нанес ущерб государству в сумме 12,8 млн грн.

В обращении упоминается, что в конце 2016 года прокуратура в Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц УЗ, которые завладели государственными средствами на сумму свыше 1,3 млн грн.

В тексте упоминается еще несколько дел, где различным способами фигурируют чиновники "Укрзализныци". В частности, есть упоминание о расследовании военной прокуратуры по факту разглашения работниками УЗ сведений, составляющих государственную тайну.

Также указывается, что УЗ проигрывает почти все суды коммерческим структурам (с начала года возмещения составили 22 млн грн).

"Считаю, что такая ситуация на железнодорожном транспорте обусловлена ​​прежде всего ненадлежащим исполнением правления ПАО "Укрзализныця" возложенных обязанностей", - говорится в обращении Луценко.

"Учитывая изложенное считаю нецелесообразным продление контракта с Войцехом Балчуном", - говорится в обращении.

Как сообщал УНАИН, 21 июня директор по правовым вопросам «Укрзализныци» Андрей Омельченко, ссылаясь положение части 1 ст. 39-1 и части 2 ст. 23 КЗоТ заявил, что контракт с главой правления компании Войцехом Балчуном формально считается продленным до 9 июня 2019 года.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в ответ заявил, что автоматическое продление контракта с главой акционерной компании «Укрзализныця» Войцехом Балчуном до 9 июня 2019 года, о котором заявили в компании, противоречит законодательству.

Балчун был назначен на должность главы «Укрзализныци» по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.

С конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании «Укрзализныци» и деятельности ее руководителя Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении «Укрзализныци» непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе «Укрзализныци» из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести «авторитетный» аудит деятельности Балчуна на должности главы «Укрзализныци», по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.

31 января министр Омелян заявил, что срок действия контракта с главой правления «Укрзализныци» Балчуном истекает 5 июня текущего года.