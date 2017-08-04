Дорогу Львов-Луцк открыли после капитального ремонта (фото)

Автомобильная дорога Львов-Луцк через Радехов открыта после капитального ремонта, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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«Сегодня вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион после капитального ремонта открыл отремонтированную автомобильную дорогу Н-17 Львов-Радехов-Луцк - это еще один пример качественного ремонта. Скоро такие дороги будут по всей Украине!» - написал премьер.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Гройсман объявил о начале реализации проекта строительства дороги Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и украинскими черноморскими портами.

В текущем году правительство намерено увеличить финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом – до 30 млрд грн. По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.

Кабинет министров Украины планирует выделить 154 млрд грн на дорожную инфраструктуру в 2018-2020 годах.