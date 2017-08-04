Тысячу вагонов Клименко отдали "Укрзализныце" - Матиос

Главная военная прокуратура по решению Печерского суда передала тысячу арестованных железнодорожных полувагонов, принадлежащих компании экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Главная военная прокуратура по решению Печерского суда передала 1000 арестованных и задержанных ГНСУ и таможенными органами Украины железнодорожных полувагонов, а это самый дефицитный железнодорожный подвижной состав, которые принадлежали и принадлежат до сих пор ООО «Юнисон групп» - это компания Клименко. По решению суда Главная военная прокуратура избежание любых коррупционных рисков и любых инсинуаций со стороны так называемых критиков а также других лиц, которые чем-то недовольны, передала ОАО «Укрзализныця» для эксплуатации эти вагоны и получения прибыли в доход государства», - сообщил Матиос.

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Он также отметил, что Клименко получал доход от эксплуатации этих вагонов в размере 10-12 миллионов гривен ежемесячно.

«Клименко получал от сдачи в аренду и использования этих полувагонов доход, который составлял помесячно от 10-12 миллионов гривен. Это с момента их покупки в 2013 году и почти до настоящего времени», - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, в ходе расследования дела преступной организации Александра Клименко военные прокуроры Генеральной прокуратуры Украины приняло участие в рассмотрении 258 ходатайств в судах относительно мер обеспечения уголовного производства. Об этом в соцсети написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Наибольшее их количество (163) касалась наложение ареста на имущество подозреваемых. Все ходатайства удовлетворены", - отметил генпрокурор.