Львовская железная дорога готова к сезонным путевым работам

На Львовской магистрали завершили подготовку к сезонным работам в путевом хозяйстве.

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, в ходе осмотра путевых станций, который состоялся на базе Тернопольской дирекции перевозок, железнодорожники представили свыше 30 специализированных машин. Они предназначены для выполнения большого спектра работ по обустройству, модернизации и ремонту железнодорожного полотна, а, следовательно, требуют повышенного досмотра, мастерства машинистов.

Осматривая подготовленные к сезону машины, заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СНИТКО отметил, что все железнодорожники Украины чрезвычайно ответственно относятся к работам на путях, однако сталкиваются с одинаковыми проблемами. Среди них, в частности, некачественное проведение ремонта путевой техники некоторыми заводами.

В целом на Львовской магистрали проведены подобные осмотры пяти баз: в Ривне, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Тернополе.

Осматривая технику, заместитель начальника железной дороги по путевому хозяйству Владимир ХАРЛАН обратил внимание на то, что к путевым работам готовы и новейшие образцы европейской техники, и испытанные десятилетиями отечественные машины.