Одесская железная дорога отмечает спрос на VIP-вагоны.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, железнодорожники предлагают эту услугу уже на протяжении 5 лет. В среднем вагон-салон повышенной комфортности заказывают один-два раза в месяц. Самые популярные направления - Киев и Львов. Впрочем, никаких ограничений при выборе маршрута нет, если в необходимом направлении есть железнодорожное сообщение.

В 2009 году VIP-вагон Одесской железной дороги уже осуществил одну поездку в составе поезда в Черновцы. Такое путешествие повышенного комфорта обошлось в 13 тыс. 621,48 грн.

На Одесской железной дороге два VIP-вагона. Они имеют большой конференц-зал, кухню с холодильником и микроволновой печью, спальное купе и другие удобства. В конференц-зале есть мягкий уголок, аудио- и видеотехника.

Для аренды VIP-вагона следует подать заявку на имя начальника Одесской железной дороги. Стоимость такого путешествия рассчитывается в зависимости от маршрута следования и включает в себя стоимость 11 СВ-мест; плату аренды согласно действующему законодательству.

К примеру, поездка из Одессы в Киев на фирменном поезде № 106 «Черноморец» составляет около 7 тыс. 700 грн.: «чистая» аренда вагона-салона за сутки ориентировочно 1000-1500 грн., также к этой сумме добавляется оплата 11 СВ-мест поезда сообщением - в целом 6 тыс. 253,39 грн.

Как отмечается в сообщении, кроме того, при поступлении заявок от организаторов массовых туристических поездок Одесская железная дорога назначает дополнительные поезда.