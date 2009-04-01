Лучшей железнодорожной больницей признана клиника в Симферополе

Клиническая больница станции Симферополь Приднепровской железной дороги признана лучшей среди железнодорожных больниц Украины. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, это современный многофункциональный комплекс, который оказывает медицинскую помощь железнодорожникам Крыма и Херсона. Больница рассчитана на 180 мест, имеет терапевтическое, гастроэнтерологическое, хирургическое, гинекологическое, неврологическое, ЛОР и офтальмологическое отделения.

Медицинское заведение обслуживает свыше 45 тысяч крымских железнодорожников и членов их семей. Главное направление работы клиники — систематические профилактические осмотры.

Больница является клинической базой Крымского государственного университета. Среди ее работников - два заслуженных врача Украины, восемь заслуженных врачей Автономной Республики Крым, три почетных железнодорожника и два кандидата медицинских наук.