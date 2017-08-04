В Украину с 2015 года завезли более 1,7 миллиона авто с иностранной регистрацией - ГФС

В Украину начиная с 2015 года по конец первого полугодия 2017 года были ввезены более 1,7 млн автомобилей с иностранной регистрацией, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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По данным ГФС, начиная с 2015 года на территорию нашей страны в таможенном режиме "транзита" были ввезены 313,3 тыс. автомобилей, из которых по состоянию на 24 июля не вывезены из Украины 27,6 тыс. авто. Временно были ввезены гражданами для личного использования за указанный период 1,4 млн транспортных средств, из которых не вывезены из Украины 24,6 тыс. автомобилей.

Фискальная служба также напомнила о штрафах, применяемых к владельцам транспортных средств за превышение сроков транзитного перемещения через территорию Украины от 170 грн до 8,5 тыс. грн и за превышение сроков временного ввоза от 850 грн до 17 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрировано 22 законопроекта по урегулированию вопроса с временным ввозом автомобилей с иностранной регистрацией на территорию Украины.

Начиная с января митингующие водители перекрывают въезды в Киев, требуя принять законопроект 5567, который позволит смягчить условия пребывания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине. Авторы проекта предлагают разрешить беспошлинный ввоз б/у автомобилей старше семи лет сроком на год с возможностью продления в обмен на абонплату в процентах от стоимости растаможки автомобиля.