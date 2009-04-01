Интернет-сообществу угрожает активизация вредоносной программы Kido

Производитель антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" предупреждает о возможной активизации вредоносной программы Kido 1 апреля 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным ведущего антивирусного эксперта "Лаборатории Касперского" Виталия КАМЛЮКА, вредоносная программа Kido представляет на данный момент «серьезную угрозу для всего Интернет-сообщества».

«Миллионы компьютеров, зараженных Kido, потенциально могут стать самым мощным ресурсом киберпреступников в Интернете», - сообщил он.

В Kido реализованы самые современные технологии вирусописателей - например, загрузка обновлений с постоянно меняющихся адресов сайтов; использование соединений типа компьютер-компьютер (peer-to-peer) в качестве дополнительного канала обновлений; использование стойкого шифрования для защиты от перехвата контроля; усовершенствованные возможности отключения служб безопасности, препятствия обновлениям программ защиты и т.д.

Самая последняя версия Kido получает обновления путем загрузки кода с 500 доменов, выбираемых из ежедневно изменяемого пула, состоящего из 50 тысяч доменов-кандидатов.

«Случайный характер отбора, а также большой объем пула делают крайне сложным контроль над пространством имен в Интернете, используемым вредоносной программой. Поэтому нужно прилагать все возможные усилия для препятствия обновлению программы на уровне локальных сетей», - отметил В.КАМЛЮК.

Отметим, компания "Лаборатория Касперского" - крупнейший в Европе производитель систем защиты от вирусов, спама и хакерских атак. Компания входит в пятерку ведущих мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности.

«Лаборатория Касперского» - это международная группа компаний с центральным офисом в Москве и пятью региональными дивизионами, через которые осуществляется управление деятельностью локальных представительств и партнеров компании в соответствующих регионах: в Западной Европе, Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, в Северной и Южной Америке, Японии и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Партнерская сеть компании объединяет более 700 партнеров первого уровня более чем в 100 странах мира. Технологии компании защищают более 250 млн. пользователей во всем мире.