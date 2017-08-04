Балчун пока не решил покинуть пост главы "Укрзализныци"
Балчун был назначен на должность главы «Укрзализныци» по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.
Глава акционерной компании "Укрзализныця" Войцех Балчун пока не определился, стоит ли ему уходить с занимаемой должности. Об этом он сказал журналистам, комментируя окончание его контракта.
«Договор еще действует, и любая из сторон в любой момент может его прекратить… Я могу спокойно смотреть в зеркало, результаты моей работы видны. Согласно украинскому законодательству, пока я продолжаю работать», - сказал Балчун.
При этом он отметил, что в работе любого менеджера наступает момент, когда он принимает решение об уходе.
«Но наступил ли он, я еще не готов на этот вопрос ответить», - сказал глава «Укрзализныци».
Читайте такжеЛуценко попросил Гройсмана уволить главу "Укрзализныци" Балчуна - СМИ
Как сообщал УНАИН, 21 июня директор по правовым вопросам «Укрзализныци» Андрей Омельченко заявил, ссылаясь положение части 1 ст. 39-1 и части 2 ст. 23 КЗоТ, что контракт с главой правления компании Войцехом Балчуном формально считается продленным до 9 июня 2019 года.
Балчун был назначен на должность главы «Укрзализныци» по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.
С конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании «Укрзализныци» и деятельности ее руководителя Балчуна.
Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении «Укрзализныци» непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе «Укрзализныци» из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.
В свою очередь Гройсман предложил провести «авторитетный» аудит деятельности Балчуна на должности главы «Укрзализныци», по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.
Ранее также сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко 2 августа обратился к премьер-министру с просьбой не продлевать контракт с Балчуном.