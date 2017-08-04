Балчун пока не решил покинуть пост главы "Укрзализныци"

Глава акционерной компании "Укрзализныця" Войцех Балчун пока не определился, стоит ли ему уходить с занимаемой должности. Об этом он сказал журналистам, комментируя окончание его контракта.

«Договор еще действует, и любая из сторон в любой момент может его прекратить… Я могу спокойно смотреть в зеркало, результаты моей работы видны. Согласно украинскому законодательству, пока я продолжаю работать», - сказал Балчун.

При этом он отметил, что в работе любого менеджера наступает момент, когда он принимает решение об уходе.

«Но наступил ли он, я еще не готов на этот вопрос ответить», - сказал глава «Укрзализныци».

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Как сообщал УНАИН, 21 июня директор по правовым вопросам «Укрзализныци» Андрей Омельченко заявил, ссылаясь положение части 1 ст. 39-1 и части 2 ст. 23 КЗоТ, что контракт с главой правления компании Войцехом Балчуном формально считается продленным до 9 июня 2019 года.

Балчун был назначен на должность главы «Укрзализныци» по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.

С конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании «Укрзализныци» и деятельности ее руководителя Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении «Укрзализныци» непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе «Укрзализныци» из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь Гройсман предложил провести «авторитетный» аудит деятельности Балчуна на должности главы «Укрзализныци», по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.

Ранее также сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко 2 августа обратился к премьер-министру с просьбой не продлевать контракт с Балчуном.