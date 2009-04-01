General Motors предупредила о возможном банкротстве к июню

Американская автомобильная компания General Motors во вторник предупредила, что к июню может объявить о банкротстве, в то время как ее соотечественник и конкурент Chrysler ищет спасения в альянсе с итальянским Fiat SpA.

Рынок сразу же отреагировал на заявление GM 28- процентным падением акций автостроителя. Не лучшая участь постигла и облигации General Motors, которые упали в цене, в то время как стоимость страхования долгов компании выросла.

Даже в случае описанного правительством США быстрого «хирургического» банкротства компании ее акционерам и кредиторам надо быть готовым к огромным потерям, передает Reuters.