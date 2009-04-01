Международные транспортные выставки проходят в Донецке

В Донецком выставочном центре «ЭкспоДонбасс» открылся международный специализированный «Транспортный форум», а также выставка «Автомобили и все для автомобилей».

Как сообщили УНИАН в экспоцентре, в выставках принимают участие около 70 предприятий из Украины, России и Беларуси. В рамках «Транспортного форума» представлены пять специализированных экспозиций: «Грузовые и коммерческие автомобили», «Стройдормаш», «Спецтехника», «Склад. Транспорт. Логистика» и «Коммунальное хозяйство».

На стендах представлены грузовые автомобили, самосвалы, тягачи, автовозы, контейнеровозы, рефрижераторы, внедорожники, различные автобусы и микроавтобусы, пожарные машины, машины "скорой помощи", буксировочная техника, техника для охраны окружающей среды, коммунальная техника, а также прицепы, фургоны, цистерны, оборудование для ремонта и диагностики, специализированные машины для строительства и обслуживания автодорог, мостов, грузоподъемная техника, специальная техника для горных выработок и строительства метро и др.

Кроме того, на стендах представлены технические средства, обеспечивающие доступ инвалидов к объектам городской инфраструктуры, коммунальная инфраструктура в городах и селах, энергосберегающие технологии и пр.

В рамках выставок пройдут научно-практические семинары, круглые столы, конференции, презентации.

Выставки проводятся при поддержке Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП), Государственной службы автомобильных дорог, Украинской логистической ассоциации и Донецкой облгосадминистрации. Работа выставок продлится до 4 апреля т.г.