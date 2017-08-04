Суд признал незаконным выведение "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры - Омелян

Окружной административный суд г. Киева признал незаконным решение Кабинета министров Украины о выводе ПАО "Укрзализныця" из подчинения Министерства инфраструктуры.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Сегодня представители Мининфраструктуры получили судебное решение, согласно которому суд признал незаконным решение КМУ о передаче ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры. Соответствующее постановление принято сегодня Окружным административным судом г. Киева, признавшего незаконным и недействительным постановление правительства от 18.01.2017 № 52 "О внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця", - отметил министр.

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Также, по его словам, суд пришел к выводу о противоправности действий Минэкономразвития в части подготовки и внесения на рассмотрение правительства проект данного постановления.

"Судом установлены многочисленные нарушения законодательства, в частности, несогласование проекта постановления с заинтересованными органами власти, непроведение правовой экспертизы Минюста. Кроме того, проект не рассматривался на заседании правительственного комитета и не включался в повестку дня очередного заседания КМУ. По результатам судебного разбирательства суд признал исключительное право Мининфраструктуры на разработку проектов актов о внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця" как министерства, компетенция которого в таких вопросах является доминирующей", - сообщил Омелян.