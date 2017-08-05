"Укрзализныця" изменила график движения ряда поездов из-за запуска второго поезда в Перемышль. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В связи с назначением скоростного поезда Интерсити № 715/716 Киев - Перемышль с 24 августа изменяется расписание движения поездов № 705/706, №743/744 и № 763 и отменяется курсирование поезда № 747/748 Дарница - Львов - Дарница, который следует через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Однако пассажиры и дальше смогут путешествовать в эти города, воспользовавшись поездом № 715/716 Киев - Перемышль", - говорится в сообщении.

Новый поезд до Перемышля будет отправляться из Киева в 06:52 и прибывать в Перемышль в 15:05. Обратно поезд будет отправляться со станции Перемышль в 13:07 и прибывать в Киев в 23:10. Он будет следовать через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

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Кроме того, на период с 24 августа по 9 декабря УЗ изменяет расписание движения поезда № 705/706 Киев - Перемышль.

Так, он будет отправляться из Киева в 06:00 и прибывать в Перемышль в 12:37 с остановками на станциях Святошино, Коростень, Подзамче, Львов. Из Перемышля он будет отправляться в 15:42 и прибывать в Киев в 23:53.

Также, из-за низкого пассажиропотока скоростного поезда Интерсити+ № 743/744 Дарница - Трускавец на участке от Львова до Трускавца с 1 сентября он будет курсировать со станции Дарница до Львова и обратно из Львова с 2 сентября. Время отправления и прибытия поезда в пункты назначения не меняется.