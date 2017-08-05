В Киеве с сегодняшнего дня ограничили движение по мосту Патона

В Киеве с сегодняшнего дня, 5 августа, частично ограничено движение транспорта по мосту Патона до 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

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«С 08.00 5 августа до 21.00 10 августа в связи с восстановлением бортового камня, поврежденного в результате ДТП, по мосту Патона будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении просп. Соборности», - идет речь в сообщении.

«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНИАН, в текущем году правительство намерено увеличить финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом – до 30 млрд грн.

По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.

Кабинет министров Украины планирует выделить 154 млрд грн на дорожную инфраструктуру в 2018-2020 годах.