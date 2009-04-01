Минтранссвязи инициирует приватизацию

Министерство транспорта и связи Украины инициирует приватизацию ряда предприятий отрасли. Об этом в интервью УНИАН сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Мы считаем, что необходимо «Черноморское морское пароходство» отдать на приватизацию, «Украинское дунайское пароходство», «Черазморпуть», мы считаем, что нужно продать акции «АэроСвита», «Международных авиалиний Украины» в частные руки, нужно продать «Львовские авиалинии», - сообщил министр. По его словам, приватизацию предлагается осуществить в этом году, соответствующие обращения министерство направило в Фонд госимущества и Кабинет министров, они находятся на рассмотрении в Верховной Раде, которая должна изъять их из списка предприятий, которые не подлежат приватизации.

«То есть, те предприятия, которые не играют стратегического значения – а эти предприятия сегодня уже не являются стратегическими – их нужно передавать в частные руки», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Детальнее читайте интервью министра транспорта и связи И.ВИНСКОГО на сайте "УНИАН-Экономика" http://economics.unian.net/rus/detail/8327