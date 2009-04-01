Единый электронный билет будет готов к 15 апреля

Министерство транспорта и связи Украины к 15 апреля внедрит систему единого электронного билета на все виды транспорта. Об этом в интервью УНИАН сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«К 15 апреля можно будет купить такой билет. Мы начинаем со 150 отделений «Укрпочты», и затем ежедневно будут открываться все новые отделения для этой работы», - отметил он. По словам министра, на данном этапе завершается работа с «Укрзализныцей», остальные виды транспорта готовы к работе в системе.

«Проще всего с авиакомпаниями, они готовы полностью, адаптированы к этой работе. «Укрзализныця» завершает процесс стыковки своего оборудования с оборудованием госпредприятия ("Расчетный центр Минтранссвязи" – УНИАН). Кроме того, более 100 автовокзалов подписали уже соглашение, то есть также видят здесь свою выгоду», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство транспорта и связи намеревалось начать внедрение в Украине системы единого билета на все виды транспорта до конца декабря 2008 года, однако сроки отодвинулись.

По словам И.ВИНСКОГО, система будет запускаться в несколько этапов. В частности, данная система позволит заказывать сквозные электронные билеты на все виды транспорта с одного населенного пункта в другой, даже если между ними нет прямого сообщения. К примеру, из села в областной центр – на автобусе, дальше – на поезде в город, затем – на самолете за границу, и все это за один билет, который можно будет приобрести в одном месте.

Планируется соединить все виды транспорта и продавать билеты не только через отделения “Укрпочты”, но и через Интернет.

Справка УНИАН. Реализация проекта автоматизированной системы "Единый электронный билет" проходит в два этапа: первый – открытие экспериментальных пунктов продажи билетов и налаживание работы системы, бронирование и продажа билетов на автомобильные и авиаперевозки; второй – бронирование и продажа железнодорожных билетов.

Разработкой и внедрением этой системы занимается госпредприятие "Расчетный центр Минтранссвязи", созданное указом министерства 30 июля 2008 года.

Детальнее читайте интервью министра транспорта и связи И.ВИНСКОГО на сайте "УНИАН-Экономика" http://economics.unian.net/rus/detail/8327