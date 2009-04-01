Финплан "Укрпочты" предусматривает рост доходов

Финансовым планом Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта», который утвержден правительством (распоряжение от 18 марта т.г. №322), в текущем году предусмотрен рост доходов на 5%, по сравнению с 2008 годом, - до 4,3 млрд. грн.

Об УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

«В финансовом плане на текущий год предусмотрено, что "Укрпочта" получит 4,3 млрд. грн. доходов, что на 5% больше, чем в прошлом году. Расходы почтового оператора составят 4,27 млрд. грн.», - отмечается в сообщении.

В 2009 году "Укрпочта" планирует получить чистую прибыль от своей деятельности в размере 30 млн. грн., а отчисления платежей в Государственный бюджет будут на 13% больше, чем в прошлом году – почти 160 млн. грн. Общий объем платежей в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды достигнет свыше 1 млрд. грн.

На развитие Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» в текущем году предусмотрено направить 107 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, общая сумма доходов Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» составила в 2008 году 4116,1 млн. грн., что на 17,4 % больше в сравнении с планом и на 12,5% больше в сравнении с 2007 годом.

Чистая прибыль предприятия составила в 2008 году 31,5 млн. грн., что на 7,1 млн. грн. больше планового показателя. Рентабельность деятельности предприятия в 2008 году составила 0,9%.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» насчитывает свыше 15 тысяч объектов, из них почти 4 тысячи - городские почтовые отделения связи и свыше 10 тысяч - сельские. Всего в сети работает 20 тыс. компьютеров, 4 330 единиц автотранспорта, 2,5 тыс. почтовых маршрутов. Сегодня почтовая сеть предлагает свыше 50 видов услуг.