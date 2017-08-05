Крыжановский уволен с должности руководителя Черноморского порта

Директор ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Сергей Крыжановский уволен с занимаемой должности по причине неэффективного управления портом.

Об этом вице-мер Черноморска (экс-директор ГП "Морской торговый порт "Южный" 2007-2010 гг., экс-директор "Ильичевский торговый порт" 2013-2015 гг.) Юрий Крук сообщил на своей странице в Facebook.

При этом он обнародовал фото соответствующего приказа Министерства инфраструктуры Украины и информацию о финансово-экономических показателях работы порта, свидетельствующую о значительном падении объемов грузопереработки, финансовых показателей предприятия.

Назначение Крыжановского на должность было связано с временами работы на посту главы Одесской области Михеила Саакашвили.