Стоимость инвестпроектов Минтранссвязи составляет 80 млрд.грн.

Общая стоимость подготовленных Министерством транспорта и связи Украины инвестиционных проектов составляет 80 млрд. грн. Об этом в интервью УНИАН сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Мы ведем предметный разговор, имеем пакет более 200 инвестиционных предложений на общую сумму около 80 млрд. грн. Я думаю, будет еще больше цифра звучать. Но это инвестиции не одного года, это программа нескольких лет. Все это будет происходить, в зависимости от того, найдется ли ресурс у потенциального инвестора», - отметил он. В то же время министр не назвал сумму инвестиций, на которые министерство рассчитывает в 2009 г. «Я не ставил бы так вопрос – потому что, к сожалению, мировой кризис негативно влияет на то, чтобы инвесторы вкладывали свои средства. Это большая проблема, поэтому я бы не стал загадывать сейчас», - отметил он.

В то же время, И.ВИНСКИЙ убежден, что бюджетные вложения в развитие отрасли необходимо минимизировать за счет увеличения инвестиций. «Одним из методов борьбы с кризисом является привлечение инвесторов и строительство инфраструктуры, ведь это дает возможность запустить производственный процесс за счет инвестиционных средств. Поэтому главным ответом на кризис должен быть запуск инвестпроектов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины направило в Кабинет министров перечень из свыше 200 инвестиционных проектов по всем отраслям транспорта и связи. Среди этих объектов – аэропорт в Бугаевке, порт в районе Очакова, строительство железнодорожной ветки между Киевом и Борисполем.

Детальнее читайте интервью министра транспорта и связи И.ВИНСКОГО на сайте "УНИАН-Экономика" http://economics.unian.net/rus/detail/8327