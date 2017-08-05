В Одесской области из-за велогонки образовалась огромная пробка на трассе Одесса-Киев

В Одесской области из-за проведения велогонки Tour de Ribas образовалась огромная пробка на трассе Одесса-Киев.

Читайте такжеАвто влетело в дерево на трассе Киев-Одесса: погибли 5 человекКак передает корреспондент УНИАН, въезд и выезд автомобилей из Одессы крайне затруднены.

В 20 км от города, в частности, между селами Алтестово и Холодной Балкой (Беляевский район Одесской области) застряли сотни машин. Ситуацию осложняет аномальная жара – плюс 39 градусов в тени. Автомобилисты вынуждены простаивать под палящим солнцем, выжидая, когда проедут участники велогонки. После чего участники автодвижения смогут продолжить путь.