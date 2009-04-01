ПЖД подготовила к летним перевозкам 1150 пассажирских вагонов

Приднепровская железная дорога подготовила к летним перевозкам 1150 пассажирских вагонов, 372 из которых оборудованы системой кондиционирования воздуха. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

ПЖД также задействует 10 вагонов-ресторанов, 7 багажных вагонов.

На летний период дорога планирует дополнительно открыть 11 объектов торговли на вокзалах Симферополя, Запорожья-1, Днепропетровска, Севастополя и Джанкоя.

В графике движения поездов на 2009-2010 гг., который будет введен 31 мая, ПЖД сформирует 40 поездов. Из них 10 поездов — летние. 3 пары пассажирских составов предназначены для перевозок детей по заявкам. По новому графику на крымском направлении будут курсировать 19 поездов, в том числе 6 летних.