ПЖД подготовила к летним перевозкам 1150 пассажирских вагонов

19:00, 01 апреля 2009
Транспорт/Связь
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Более трети - с системой кондиционирования

Приднепровская железная дорога подготовила к летним перевозкам  1150 пассажирских вагонов, 372 из которых оборудованы системой кондиционирования воздуха. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

ПЖД также задействует 10 вагонов-ресторанов, 7 багажных вагонов.

На летний период дорога планирует дополнительно открыть 11 объектов торговли  на вокзалах Симферополя, Запорожья-1, Днепропетровска, Севастополя и Джанкоя.

В графике движения поездов  на 2009-2010 гг., который  будет введен 31 мая, ПЖД сформирует 40 поездов. Из них 10 поездов — летние.   3 пары пассажирских составов предназначены  для  перевозок детей по заявкам. По  новому  графику   на крымском направлении  будут курсировать  19 поездов, в том числе 6 летних.

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