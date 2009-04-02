Крупнейшие страховщики РФ снижают автотарифы

Сразу три крупные российские страховые компании объявили о старте антикризисных программ по автострахованию, в то же время, Росстрахнадзор озабочен тем, как бы стремление компаний угодить клиентам не обернулось финансовой неустойчивостью страховщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

В среду "Ренессанс Страхование" объявило о начале акции "Аккуратный водитель". С 1 апреля по 30 июня страховщик гарантирует клиентам, приходящим из других страховых компаний, продление полиса каско на 10% дешевле, чем у конкурентов. У акции есть ряд условий: обладатель полиса чужой компании должен иметь за страховой год не более одного страхового случая, скидка не может быть больше чем 25% от тарифов каско самого "Ренессанс Страхования". Как заявил глава направления прямых продаж "Ренессанс Страхования" Пол Бакстер, "скидка предоставляется за счет преимуществ канала прямого страхования, который позволяет нам сократить расходы на комиссии и операционные издержки".

В этот же день РОСНО объявило о запуске программы с названием каско "Сказка". Ее условия: 2,2% в качестве тарифа на каско для регионов и 2,9% - для автовладельцев Москвы. В качестве условий фигурируют стоимость автомобиля (не более 100 тысяч долларов), возраст машины (не более девяти лет), наличие безусловной франшизы в размере 2% от стоимости автомобиля и не менее 25 тысяч рублей. В итоге, по подсчетам страховщика, при соблюдении условий акции водитель может получить полис каско на автомобиль стоимостью до 30 тысяч долларов на 55% дешевле, а на машину дороже 30 тысяч долларов - на 40% ниже обычной стоимости.

Как заявил "Коммерсанту" глава РОСНО Ханнес Чопра, "наш антикризисный продукт стоит недорого, потому что, имея прибыльный портфель, у нас нет необходимости субсидировать другие сегменты. Кроме того, мы уменьшили затраты".

И наконец, компания "РЕСО-Гарантия" заявила о том, что при одновременной покупке у нее трех автопродуктов - "РЕСО-Авто" с риском "Только хищение", "РЕСОавто-Помощь" (выезд аварийного комиссара, эвакуация автомобиля, экстренная помощь на дороге) и добровольное страхование автогражданской ответственности (ДГО) с любым лимитом - водитель автомобиля не старше 1997 года получает 30-процентную скидку от обычной цены страховой программы.

Новации конкурентов вызвали приступ скепсиса у конкурентов. "Про РОСНО могу сказать, что продукт понятен, но спрос будет ограниченным, - сказал газете глава "Ингосстраха" Александр Григорьев,- люди настроены на мелкие аварии и франшизу в 25 тысяч рублей не поймут, да и сам страховщик потеряет на взносах. А предложение "Ренессанс Страхования" - это страховой бред, экономическая шизофрения". По его словам, компания таким образом демонстрирует, что у нее нет собственного андеррайтинга - оценки рисков.

По словам же замгендиректора "РЕСО-Гарантии" Игоря Иванова, "понять, как в РОСНО вышли на единый тариф для всех авто, сложно, поскольку практика починки отечественных автомобилей и иностранных показывает разные цифры по стоимости ремонта". "В случае же "Ренессанс Страхования" маркетинга больше, чем пиара, - уверен Иванов, - я сильно удивлюсь, если хоть один клиент предъявит им заверенную копию полиса и методику расчета продления договора от другой компании, что предусмотрено в условиях акции".

Однако бояться страховщикам-новаторам стоит лишь мнения регулятора. "Мы смотрим на тарифы всегда с точки зрения устойчивости страховщика, - заявили "Коммерсанту" в Федеральной службе страхового надзора (ФССН). - Компании не должны забывать, что под взятые обязательства надо формировать резервы. И я что-то не слышал, чтобы дешевели запчасти и труд рабочих на станциях".

В ФССН опасаются, как бы стремление компаний угодить клиентам не вызвало эскалацию кризиса - невыполнения страховых обещаний. Впрочем, во всех компаниях-новаторах "Коммерсанту" заявили, что не опасаются обвинений в демпинге и не рассчитывали на то, что их акции понравятся конкурентам.