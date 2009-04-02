Продажи автомобилей в США упали

Американский авторынок продолжил падение в марте 2009 г., однако в отличие от предыдущих месяцев последние данные по продажам автомобилей в США не оказали на специалистов столь гнетущего впечатления и даже внушили некоторый оптимизм, сообщает РБК.

По данным исследовательской компании Autodata, в марте с.г. американцы приобрели 857,7 тыс. новых автомобилей, что на 37% меньше, чем показатель марта 2008г. - 1,36 млн машин.

Вместе с тем в сравнении с предыдущим месяцем продажи автомобилей в США выросли почти на 25%, превысив типичный для этого сезона показатель роста в 20%, передает Associated Press.

Продажи крупнейшего в мире автопроизводителя - японской Toyota Motor Corp. в США в марте с.г. упали на 39% по сравнению с показателем марта 2008г. Американские автоконцерны General Motors, Ford и Chrysler реализовали в минувшем месяце соответственно на 45%, 41% и 39% автомобилей меньше в сравнении с показателями годичной давности.

И тем не менее все эти результаты оказались лучше прогнозов.

Относительно неплохие итоги прошедшего месяца для автомобильного рынка США объясняются действием стимулирующих мер, которые автопроизводители начали принимать для привлечения клиентов. Речь идет прежде всего о беспрецедентных скидках. В итоге продажи автомобилей в США, показанные в марте с.г., превзошли мрачные ожидания аналитиков и внушили надежду на начало восстановления рынка.

Говоря о скидках, стоит упомянуть новые программы автогигантов по стимулированию спроса. Так, компания Ford готова взять на себя обязательство ежемесячно выплачивать 700 долл. в счет клиента в течение года в случае, если он теряет работу. Условие вступает в силу, если клиент приобретает новый автомобиль Ford, Lincoln или Mercury.

Похожие обязательства готова взять на себя и GM. Предложение компании будет действовать 9 месяцев, и выплачивать General Motors готова по 500 долл. ежемесячно.