На Юго-западной железной дороге втрое выросли перевозки зерновых

С начала 2009 года Юго-западная железная дорога в среднем ежесуточно отгружает почти 12 тысяч тонн зерна. Сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году железная дорога втрое увеличила перевозку зерновых, т.к. на протяжении первых трех месяцев 2008 года железная дорога отгружала ежесуточно лишь около 4 тысяч тонн. Об этом УНИАн сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В настоящий момент железнодорожники используют 190 зерновозов.

Основным направлением отгрузки зерна является юг Украины, а именно Одесская, Николаевская, Херсонская области и Автономная Республика Крым, где расположены порты, элеваторы, зерноперерабатывающие комплексы.

В ЮЗЖД надеются, что и в дальнейшем сохранятся такие показатели перевозки зерновых культур, что позволит улучшить эксплуатационные и финансовые показатели отрасли.