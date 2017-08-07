Житомиром начал курсировать первый троллейбус, который собрали работники трамвайно-троллейбусного управления

Житомиром начал курсировать первый троллейбус, собранный работниками Житомирского трамвайно-троллейбусного управления. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, «низкая средняя игровая площадка, новые окна, сиденья и обновленный внешний вид – все это о первом троллейбусе, собранном силами работников КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление».

Работа над этой машиной продолжалась около четырех месяцев.

В троллейбусе тяговый двигатель размещен в задней части, что дало возможность сделать пониженной среднюю площадку, установить пандус. Также был изменен салон, конфигурация задней части кузова, установлены новые тонированные окна с новыми форточками, новые люки, новые двери, электронные табло.

Это - первый троллейбус ТТУ, который выпустили силами работников этого предприятия, с элементами модернизации его кузову. Состоялся ряд конструктивных изменений в салоне, в частности, был понижен средний площадка для его пригодности для перевозки людей с особыми потребностями.

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Работа по обновлению подвижного состава КП«ЖТТУ» будет продолжаться. До конца года запланировано выпустить еще два модернизированных троллейбуса. Как отмечают в горсовете, эти машины будут иметь улучшенный дизайн, планируется также расширить их низькополую площадку, а также осуществить ряд других конструктивных изменений.

В горсовете отмечают, что это - значительный шаг в совершенствовании работы ТТУ по капитальному ремонту троллейбусов, а также повышении энергоэкономии этого вида транспорта за счет нового оборудования.

Напомним, в Житомире внедряют новую транспортную концепцию города.

КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» оказывает услуги по перевозке пассажиров электротранспортом.