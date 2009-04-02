Перевозка пассажиров авиатранспортом сократилась на 22,8%

По оперативным данным, в первом квартале текущего года авиационным транспортом Украины перевезено 865 тыс. пассажиров, что на 22,8% меньше, чем за первый квартал 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра транспорта и связи – глава Госавиаадминистрации Украины Александр ДАВЫДОВ сегодня на пресс-конференции.

В частности, на международных линиях перевозка составила 670 тыс. чел. – на 24,1% меньше января-марта 2008 г. , из них на регулярных рейсах было перевезено 480 тыс. чел. (спад 6,6%). На внутренних линиях авиаперевозки составили 195 тыс. пассажиров – на 17,9% меньше, чем за 1-й квартал 2008 г., из них регулярными рейсами – 192 тыс. чел. (спад 13,6%).

Как отметил А.ДАВЫДОВ, чартерные перевозки в 1-м квартале т.г. упали до 40%. По его данным, перевозка грузов за указанный период снизилась на 27,5% - до 19,5 тыс. тонн, перевозка почты осталась на уровне прошлого года – 0,5 тыс. тонн.

При этом глава Госавиаадминистрации отметил, что на эти показатели снижения авиаперевозок не стоит ориентироваться, прогнозируя результаты года, поскольку в январе-феврале авиаперевозки наименее востребованы.

“Я надеюсь, что в этом году мы будем наращивать перевозки, надеюсь, гривня будет стабильной”, - сказал А.ДАВЫДОВ.

Как сообщал УНИАН, авиационным транспортом в январе т.г. перевезено 0,3 млн. пассажиров, что составило 83,4% от объемов авиаперевозок пассажиров в январе 2008 г.

По информации министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО, перевозка грузов авиатранспортом в марте выросла на 44,7% по сравнению с январем этого года – до 0,008 млн. тонн.

Как отметил И.ВИНСКИЙ, в перевозке пассажиров также намечается позитивная динамика. По сравнению с январем 2009 года, в марте объем пассажироперевозок вырос на 4,3% – до 389 млн. человек, однако если сравнивать с мартом 2008 года, то перевозки пассажиров снизились на 9%.