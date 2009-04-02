Число доменных имен в марте в домене.UA выросло на 0,1%

По состоянию на конец марта 2009 г., число доменных имен в домене .UA выросло на 0,1%, по сравнению с февралем, и составило 397,1 тыс. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании "Хостмастер" – администратора домена .UA.

В домене com.ua в марте т.г. наблюдалась стабильная позитивная динамика – число доменных имен здесь выросло более чем на 1,4% – до 142,4 тыс. В домене org.ua прирост доменных имен в марте составил более 2,9%, число доменных имен здесь составило на конец февраля более 82 тыс.

Также позитивную динамику продемонстрировали домены kiev.ua, в котором число доменных имен выросло на 1,1% – до более 40 тыс., net.ua (рост на 2,7% – до почти 23 тыс.) и др.

Отрицательную динамику прироста показали домен odessa.ua и od.ua – на 34,1% и 39,6%, соответственно (число доменов здесь составило 2,4 тыс. и 8,7 тыс.).

Число приватных доменов второго уровня (ua - приватных 2LD) в марте т.г. выросло на 1,7%, и составило 7,2 тыс.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2009 года, по данным «Хостмастера», число доменных имен в Украине впервые перешагнуло отметку в 400 тыс. доменов. В последующем наблюдался некоторый спад числа доменных имен.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области Интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия. ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.