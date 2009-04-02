Минтранс намерен сертифицировать авиакомпании по евростандарту

Специалисты Госавиаадминистрации начнут в ближайшее время сертификацию украинских авиакомпаний по европейским стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и связи – глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ.

По его словам, сейчас проект Правил сертификации эксплуатантов, которые выполняют коммерческие транспортные авиаперевозки, проходит согласование Минтранссвязи и Минюста. В ближайшее время они будут утверждены, и начнется сертификация по европейским стандартам.

А.ДАВЫДОВ отметил, что новые правила позволят повысить уровень безопасности полетов, кроме того, их внедрение – одно из основных требований Федеральной авиационной администрации США для перевода Украины в первую категорию и снятия ограничений на полеты украинских авиакомпаний.

Замминистра сообщил, что сертификация одной авиакомпании займет 2-3 месяца. В этом году планируется провести сертификацию ведущих авиакомпаний: «Международные авиалинии Украины», «Аэросвіт”, “АНТК”, “Днеправиа” и “Визз Эйр Украина”.

Как отметил А.ДАВЫДОВ, большинство ведущих авиакомпаний уже работают по этим стандартам, поэтому проблем не предвидится.

Он напомнил, что на сегодня действуют правила сертификации, утвержденные в 2005 году. Сертификат эксплуатанта имеют 39 авиакомпаний, которые выполняют перевозки, и 37 авиакомпаний, которые выполняют авиационные работы.

А.ДАВЫДОВ выразил уверенность, что сертификацию пройдут все компании, однако отметил, что осложнения будут у тех, кто использует технику времен Советского Союза. Таких авиакомпаний 15-20%, из тех, которые перевозят пассажиров.

В тоже время А.ДАВЫДОВ отметил, что все авиакомпании предупреждены о сертификации, поэтому готовятся к ней.

По данным главы госадминистрации в соответствии с процедурой, компании, у которых выявят несоответствия, смогут их исправить, а в случае неисправления ситуации сертификат будет приостановлен либо аннулирован.

Стоимость процедуры сертификации от 1300 грн. до 6500 грн., добавил замминистра.