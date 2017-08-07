В порту Рени проведут дноуглубление за 6,6 миллиона гривень

ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила тендер на проведение дноуглубления в Ренийском морском торговом порту на 6,6 млн грн.

Читайте такжеВ развитие морпортов в этом году планируется вложить более 3 миллиардов гривень - АМПУ

Как сообщили УНИАН в администрации порта, запланировано эксплуатационное дноуглубление в затоне и у причалов порта.

Ожидаемая стоимость работ – более 6,59 млн грн (без НДС), а общий объем дноуглубительных работ — 41,6 тыс. куб. м. Дноуглубление, а в данном случае – очистка от наносов песка, будет проходить на входе в затон и в операционных акваториях причалов № 3,4,8,9,15–19.

Как отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, Ренийский порт интересен для грузовладельцев. По итогам первого полугодия перевалка грузов в нем увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Проект по дноуглублению в порту направлен на поддержку его технических характеристик. Это плановый процесс, который в предыдущие годы, к сожалению, не выполнялся», — заявил Вецкаганс.

Он добавил, что в рамках объявленных инфраструктурных проектов АМПУ планирует направить более 40% своих капитальных инвестиций именно на дноуглубление (эксплуатационное и капитальное), что составляет 1,74 млрд грн.

Принять участие в объявленной открытой процедуре торгов могут национальные и международные компании. Конечный срок подачи документов — 29 августа 2017 года. Планируется, что непосредственно дноуглубительные работы будут начаты в четвертом квартале 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Ренийский морской торговый порт в январе-июне увеличил перевалку грузов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 424,18 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Ренийский морской торговый порт (Одесская область) состоит из трех грузовых районов и паромного комплекса. Территория порта включает часть огражденной береговой полосы по левому берегу реки Дунай от 123,6 км до 128,3 км.

Площадь территории порта – 940 тыс. кв. м, ковша – 440 тыс. кв. м. Рейды порта открыты для ветров всех направлений. Глубины на рейдах колеблются (от берега к середине реки) от 2 до 25 м. Грунт на акватории порта – ил, местами песок.

Проектная мощность порта – 7,7 млн тонн. Площадь территории – 940 тыс. кв. м.