В Киеве до конца года отремонтируют 300 километров дорог и проездов между кварталами

По инициативе городского головы Виталия Кличко в городе продолжаются масштабные ремонты дорог и путепроводов. До конца года должно быть отремонтировано 300 км дорожного покрытия. Об этом во время еженедельного брифинга заявил генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев.

«В прошлом году было отремонтировано 200 километров. В этом году планируем выполнить ремонт 300 километров улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов и придомовых территорий. Для сравнения – в недалеком 2014 году было отремонтировано лишь 36,9 километров. С таким темпом за 3-4 года мы значительно улучшим состояние улиц и дорог столицы. Это – стратегическая задача, которую поставил перед нами городской голова Виталий Кличко!» – сказал директор «Киевавтодора».

По его словам, активно проводятся масштабные работы по капитальному ремонту или реконструкции на Воздухофлотском проспекте, бульваре Дружбы Народов, улицах Михайловской, Бальзака, Набережно-Корчеватской, Васильковской, Кольцевой дороге, просп. Победы, путепроводах возле станции метро «Нивки» на пересечении ул. Победы и ул. Щербаковского, на Одесской площади, просп. Науки и пересечении ул. Комарова и бульвара Вацлава Гавела.

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«Одновременно из запланированных 104 объектов текущего (среднего) ремонта уже завершены работы на 48 объектах. Среди них улицы Заболотного, Анны Ахматовой, Ревуцкого, Грекова, Иорданская, Коллекторная, Красноткацкая, Петлюры, просп. Генерала Ватутина, Лыбедская площадь, Воздухофлотский путепровод, Каховские путепроводы №1 и №2, мост Метро через р. Днепр, мосты №1 и №2 через Русановский канал на Русановской Набережной, путепровода по ул. Луговой через ул. Богатырскую и железнодорожные колеи, путепровод на Большой Окружной дороге возле ст. Новобеличи далее», – рассказал Александр Густелев.

«На каждый объект капитального ремонта мы берем обязательства подрядчика – 5 лет гарантии. Требовать гарантийного ремонта от подрядчиков за свой счет – это общемировая практика. Один из примеров гарантийного ремонта в столице в 2017 году – просп. Бажана, что сейчас производится подрядчиком бесплатно. В целом на протяжении 2016-2017 годов выполнен гарантийный ремонт на ул. Правды, ул. Амурской, Сортировочной, Вискозной, Броварском проспекте, ул. Тимошенко, ул. Овручской, ул. Народной, а также работы по гарантийному обновления дорожной разметки – 44,6 км», – отметил директор КК «Киевавтодор».

Он сообщил, что вскоре будут начаты работы по капитальному ремонту Набережного шоссе, улиц Елены Телиги, Петра Дегтяренко, Туполева, Алма-Атинской (с путепроводом), бульвара Вернадского, просп. Тычины, транспортной развязки на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Картвелишвили, путепровода на пересечении ул. Кирилловской и Елены Телиги.