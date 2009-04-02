Транзитный сбор на въезде в Киев отменяется

Киевский городской совет удовлетворил протест заместителя прокурора Киева от 24 февраля 2009 года на решение горсовета от 22 января этого года «Об утверждении комплекса мер, направленных на усовершенствование организации дорожного движения и улучшения экологического состояния Киева».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 107 из 119 депутатов Киевского городского совета.

Таким образом, депутаты отменили свое предыдущее решение о въезде в город, принятое в январе этого года.

Депутаты согласились, что выдвинутые прокуратурой замечания являются обоснованными.

Как сообщал УНИАН, 22 января Киевский городской совет утвердил введение сбора с транзитного транспорта на въездах в Киев.

28 февраля прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ заявил о прокурорских протестах на наиболее одиозные решения мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Протесты есть. Вынесены они практически на уже принятые и даже только задекларированные решения Киевсовета. Мне тяжело сейчас сказать - 19 или 15, однако все самые одиозные решения и намерения власти нами опротестовано», - заявил Е.БЛАЖИВСКИЙ. Прокурор уточнил: «Это касается тарифов, малых архитектурных форм, Бюро ритуальных услуг, транспортного сбора за въезд в Киев, за въезд на кладбища столицы, введения платных медицинских услуг, платных школьных кружков и т.д.».