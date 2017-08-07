Россия запустила железную дорогу в обход Украины (карта)

Железная дорога, которая построена в Ростовской и Воронежской области в обход территории Украины, введена в строй, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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"Рабочее движение на участке Журавка - Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "интенсификация движения на ветке будет нарастать, соответствующие планы реализуются министерством транспорта, Российскими железными дорогами, другими профильными структурами".

"Участок Журавка - Миллерово, расположенный на территории Ростовской и Воронежской областей, позволил соединить железнодорожным сообщением российские регионы в обход Украины. Решение о строительстве железнодорожного обхода соседнего государства для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, было принято РФ в 2015 году", - подчеркивает издание.

Ранее в понедельник министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что участок Журавка - Миллерово обеспечит России независимость от прохождения границы соседней Украины.

Решение о строительстве железнодорожного обхода Украины для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, было принято Россией в начале 2015 года.