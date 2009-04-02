Киевскому метро не хватит средств на зарплаты

Увеличение стоимости электроэнергии приведет к тому, что КП «Киевский метрополитен» не сможет выплатить работникам заработные платы в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный инженер КП «Киевский метрополитен» Владимир ЗЕЛЬ сегодня во время пресс-конференции.

Он сообщил, что на сегодня метрополитен зарабатывает около 41-42 млн. грн. в месяц. Около 37-38 млн. грн. из этой суммы направляются на выплату зарплат работникам, 5-6 млн. грн. – на электроэнергию.

«Если цена электроэнергии увеличится в три раза, то предприятие будет платить за нее до 40% от своей прибыли», - говорит В. ЗЕЛЬ. По его словам, из-за этого не будет хватать средств на заработные платы работникам.

Количество работников КП «Киевский метрополитен» на сегодня составляет около 8 тыс., сообщил он.