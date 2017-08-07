Китай предлагает Житомирщине услуги экспорта и импорта продовольства

Представители китайской логистической компании заинтересовались сотрудничеством с Житомирской областью. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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Как отмечается в сообщении с китайской делегацией сегодня, 7 августа, встретились в Житомире директор департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества ОГА Алексей Шатило и директор Агентства регионального развития области Артем Сачук.

Шатило ознакомил представителей компании с крупнейшими производителями продовольственных товаров области, в частности, масло-молочной и мясной продукции, а также с логистической сетью Житомирщины.

Фирма занимается и логистикой, и работает в сфере привлечения инвестиций, поэтому предлагает не только транспортные услуги, но и проявляет свою заинтересованность в налаживании связей между Житомирщиной и инвесторами, которые могут предложить вложение средств в развитие аэропорта в Житомире, строительство предприятий по переработке подсолнечника, сои, рапса и льна и тому подобное.

Как сообщили представители компании, сначала предприятия Житомирщины попытаются отправить свою продукцию железнодорожным транспортом в Китай. Когда экспортно-импортные отношения будут иметь успех, инвесторы рассмотрят возможность создания в области логистического центра.

Сачук заверил, что каждому инвестору, который зайдет в Житомирскую область, Агентство регионального развития окажет всю необходимую поддержку, чтобы те люди, которые хотят вкладывать свои средства, не тратили время и силы на бюрократические препоны.