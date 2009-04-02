Запорожская дирекция ж/д перевозок проведет круглый стол

В пятницу, 3 апреля 2009 года, в 14.00 в управлении Запорожской дирекции железнодорожных перевозок Приднепровской железной дороги состоится круглый стол на тему: «Разворовывание грузов на железнодорожном транспорте - системная социально-экономическая проблема Украины».

В ходе круглого стола планируется обсуждение следующих тем:

— статистика и география разворовывания железнодорожных грузов. Влияние разворовывания грузов на текущее функционирование железной дороги и развитие транзитного потенциала Украины;

— социально-экономические причины разворовывания грузов на железной дороге;

— влияние массового разворовывания грузов на формирование социально-экономической среды в регионах. Перспективы оздоровления социальной среды в районе Приднепровской железной дороги;

— взаимодействие силовых структур, военизированной охраны, Укрзализныци и местных администраций относительно профилактики разворовываний грузов;

— проблемы организации эффективной системы охраны грузов при перевозке железной дорогой;

— организация системы страхования грузов от разворовывания при перевозке и ответственности перевозчика — механизм экономически обоснованного разделения ответственности между всеми участниками перевозочного процесса;

— влияние разворовывания грузов на железной дороге на безопасность движения поездов.

Мероприятие состоится при участии представителей военизированной охраны Приднепровской железной дороги, Запорожской государственной администрации, Запорожского областного совета, частных охранных структур, грузоотправителей и страховых компаний.

Мероприятие состоится по адресу: г. Запорожье, ул. Железнодорожная, 13, управление Запорожской дирекции железнодорожных перевозок Приднепровской железной дороги.

Аккредитация обязательна до 17.00 02.04.2009 г.

Телефоны для аккредитации: (0562) 33-27-63, (050) 361-82-12.