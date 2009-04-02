Для новой системы оплаты метро не хватает 5 млн. грн.

Для введения системы оплаты за проезд в метро в зависимости от дальности не хватает около 5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции главный инженер КП «Киевский метрополитен» Владимир ЗЕЛЬ.

По его словам, в 2009 г. предусмотрено окончание работ по установке оборудования АСПП (автоматизированная система прохода пассажиров) на станциях метро. Это обеспечит технические возможности введения системы оплаты проезда в зависимости от дальности поездки. Для этого в Программе социально-экономического развития города предусмотрено 9,711 млн. грн., тогда как требуется около 14,7 млн. грн.

Кроме того, все турникеты необходимо оборудовать системой считывания карт, чтобы обеспечить подсчет времени или дальности поездки.

Критерии, которые будут закладывать в АСПП (дальность поездки или время пребывания в метро) будут обсуждать в горсовете.

По мнению представителей столичного метрополитена, для Киева наиболее подойдет способ комбинирование этих способов подсчета стоимости проезда.