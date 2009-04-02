В Греции отменены железнодорожные и паромные маршруты

Сегодня в Греции, где проходит всеобщая национальная забастовка, приуроченная к открытию в Лондоне саммита "Большой двадцатки", отменены почти все железнодорожные и паромные маршруты.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению, афинский транспорт ходит по сокращенному расписанию. Аэропорты страны будут закрыты с 12.00 до 16.00 по местному времени из-за забастовки авиадиспетчеров. Авиакомпания Olympic Airlines отменила 70 рейсов, Aegean Airlines – не менее 25 рейсов. Рейсы между Москвой и Афинами, которые осуществляют Olympic Airlines и "Аэрофлот", будут осуществляться по несколько измененному расписанию.

Участники демонстраций и митингов, которые в это время начинаются в крупнейших городах страны, протестуют против планов правительства Греции заморозить рост зарплат и государственных расходов в связи с мировым финансовым кризисом. Профсоюзы обвиняют власти в том, что те выделили 28 млрд. евро на поддержку банков, но не учитывают нужды работников, которые должны будут заплатить за кризис увольнениями и сокращением зарплат. Стачку проводят крупнейшие профсоюзные объединения страны – Генеральная конфедерация трудящихся (GSEE) и Федерация служащих (ADEDY). Забастовка затронет государственные и частные предприятия, банки, учреждения, школы, больницы. Средства массовой информации на сутки перестали передавать новости.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании "Аэросвит", осуществляющей перелеты между Киевом и Афинами, сегодня в расписании авиакомпании рейса на данном направлении нет, поэтому никаких изменений не происходило. В расписании авиакомпании есть рейс на завтра, 3 апреля, на данном маршруте.