"Укрпочта" вторые сутки подвергается новой хакерской атаке

Официальный сайт публичного акционерного общества "Укрпочта" вторые сутки подвергается атаке хакеров.

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Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

"Друзья, нас DDoS-ят. Уже вторые сутки сайт "Укрпочты" находится под атакой, которая больше всего нацелена на сервис отслеживания", - сообщили в компании.

В "Укрпочте" сообщили, что во время первой волны атаки, начавшейся 7 августа утром, IТ-служба смогла нормализовать ситуацию и после 17:00 все сервисы на сайте работали надлежащим образом.

«Однако сегодня хакеры вновь активизировались. Из-за таких действий и сайт, и сервисы работают с перебоями или медленно», - идет речь в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.