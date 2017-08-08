Суд отменил повышение цены на дизтопливо для "Укрзализныци"

Суд удовлетворил иск Национального антикоррупционного бюро Украины и признал недействительным дополненное соглашение, которым была поднята на 9,8% начальная закупочная цена на 75,8 тысячи тонн дизельного топлива (из общего объема поставки 100 тысяч тонн), которое поставлялось частной компанией-нефтетрейдером "Вог Аэро Джет" для нужд "Укрзализныци".

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Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева от 27 июля 2017 года, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

"Исковые требования НАБУ удовлетворить. Признать недействительным дополнительное соглашение от 29.03.2016 года №3 к договору поставки от 18.03.2016 года, заключенным между Филиалом "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" и ООО "Вог Аэро Джет", - говорится в документе.

Согласно сообщению, изначально договор поставки, который был подписан в марте 2016 года, предполагал, что 100 тысяч тонн дизтоплива будет поставлено по цене 13 959 гривень за тонну (с учетом НСД). Таким образом, общая сумма договора составляла 1,396 миллиарда гривень.

Также отмечается, что 23-29 марта 2016 года между сторонами были подписаны следующие дополнительные соглашения: №1 – о повышении стоимости 3 тысяч тонн дизтоплива до 15 339 гривень за тонну; №2 – о повышении цены на 85,3 тысячи тонн до 15 339 гривень за тонну; №3 – о повышении стоимости 75,8 тысячи тонн до 16 849 гривень за тонну.

По информации НАБУ, повышение цены топлива (на 9,85%), которое предусмотрено соглашением №3, является необоснованным, поскольку на дату его подписания (29 марта 2016 года) цены на дизтопливо на внутреннем рынке не поднимались.

"Цена на рынке на единицу продукции дизельного топлива в период 21-28.03.2016 г. не повышалась, что подтверждается письмами ГП "Держзовнишинформ" (государственная экспертная организация – УНИАН). Ссылка ответчика на то, что уровень цен на дизельное топливо на внутреннем рынке повышался в период 23-29.03.2016 года… признается необоснованной", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2016 года поставщиками компании являлись такие украинские нефтетрейдеры: "Вог Аэро Джет", "ОККО-Бизнес Контракт", "Элемент Нафта" и "Сокар Украина". Также "Укрзализныця" сообщила о планах предоставить иностранным компаниям возможность участия в тендерных закупках дизтоплива. Менеджеры "Укргазвыдобування" заявляли о готовности отгружать в адрес "Укрзализныци" 3-5 тысячи тонн дизтоплива в месяц.

В начале марта филиал "Укрзализныци" заключил договоры с компаниями "ОККО-Бизнес Контракт" и "Трейд Коммодитти" на поставку железным дорогам Украины 135 тысяч тонн дизельного топлива на сумму 2,955 миллиарда гривень.

Годовая потребность "Укрзализныци" в дизельном топливе составляет 305-310 тысяч тонн.