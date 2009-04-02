Укрзализныця назначила 26 дополнительных поездов

16:44, 02 апреля 2009
Транспорт/Связь
1

На Пасху и майские праздники

По состоянию на 2 апреля «Укрзализныця» назначила 26 дополнительных поездов на Пасху и майские праздники на наиболее популярные направления.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Львовская и Приднепровская железные дороги назначили по 5 поездов, Южная, Одесская, Донецкая и Юго-Западная железные дороги – по 4 поезда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter