Долги по зарплате «Херсонэлектротранса» превышают 1,1 млн.грн.

Задолженность по зарплате на городском коммунальном предприятии «Херсонэлектротранс» за январь-февраль 2009 составила 1 млн. 105 тыс. грн с учетом платежей в бюджеты и фонды.

Об этом УНИАН сообщил директор КП «Херсонэлектротранс» Сергей КОСТЮЧОК.

«Мы смогли рассчитаться в этом году по зарплате только на 30% за январь. Эти деньги выплатили сотрудникам предприятия 10 марта. Все остальное – долги», - сказал С. КОСТЮЧОК.

По его словам, предприятие также не будет в состоянии выплатить 850 тыс. грн. зарплаты за март, время выплаты которой наступит 10 апреля.

Директор объясняет задолженность по зарплате задержкой платежей из государственного бюджета, которые необходимы для компенсации проезда пассажиров-льготников, а также отсутствием финансирования предприятия из городского бюджета.

«Субвенция из госбюджета на компенсацию проезда льготников в первом квартале должна была составить 1 млн. 876 тыс. грн. Мы получили 48% этой суммы. Причем деньгами только 500 тыс. грн. Остальное сразу взаимозачетом отправилось в Пенсионный фонд и в качестве платежей за электроэнергию», - сказал С. КОСТЮЧОК.

Кроме того, по словам директора, по итогам 2008 г. предприятие получило 200 тыс. грн. из полагающихся 600 тыс. грн. компенсации стоимости проездных билетов школьников и студентов.

Справка УНИАН. Городское коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс" основано в 1960 г. На балансе ГКП "Херсонэлектротранс" числится 101 троллейбус, которые обслуживают 7 маршрутов. Протяженность троллейбусных линий в Херсоне составляет 109,6 км.