Укрзализныця изучит спрос на услугу питания

«Укрзализныця», в рамках изучения новых требований пассажиров в сфере улучшения сервисных услуг в поездах, внедряет на Юго-западной железной дороге эксперимент по обеспечению пассажиров питанием и напитками во время путешествия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в частности, с 5 апреля 2009 года пассажиры поезда № 6/5 сообщением Киев – Москва смогут воспользоваться новой услугой – возможностью приобрести «ланч-бокс». Для этого при оформлении билета они должны оплатить 35 грн. для вагона купе или 45 грн. – для вагона СВ. Питание будет внедрено в вагонах № 8 (купе) и № 13 (СВ).

В сообщении подчеркивается, что услуга предоставляется по желанию пассажиров.

Как отмечают в «Укрзализныце», обеспечение пассажиров железнодорожного транспорта питанием во время путешествия – цивилизованная норма, широко распространенная в странах Западной Европы и России. «Укрзализныця» внедряет подобную услугу в разрезе подготовки железнодорожной отрасли к перевозке пассажиров во время проведения Евро-2012. Железнодорожники надеются, что услуга «ланч-бокс» будет востребованной и удобной для пассажиров.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году «Укрзализныця» планировала ввести питание в поездах, однако нововведение планировалось как обязательная услуга с включением в стоимость билета (по аналогии с питанием в самолетах). Планировалось провести эксперимент, после чего обсудить возможность включения стоимости питания в стоимость ж/д билетов с 1 сентября 2006 года. Однако позже «Укрзализныця» отказалась от введения обязательного питания в поездах и включения его в стоимость билетов.