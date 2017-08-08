Львовскому "Электронтрансу" не удалось заблокировать поставки польских трамваев в Киев

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказал украинско-немецкому СП «Электронтранс» (Львов) в удовлетворении жалобы против польской компании Pesa.

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Об этом говорится в информации к резолютивной части решения ведомства на электронной площадке ProZorro, где проводился тендер, сообщает «Новое время».

Согласно документу, 4 августа административная коллегия АМКУ по рассмотрению жалобы о нарушении законодательства в сфере публичных закупок приняла решение отказать «Электронтрансу» в удовлетворении его жалобы.

Напомним, что в конце июля «Электронтранс» просил АМКУ отменить объявление о намерении "Киевпасстранса" заключить договор с Pesa на поставку 40 единиц 26-метровых трамвайных вагонов после победы в аукционе.

Как сообщал УНИАН, крупный польский производитель рельсового транспорта компания Pesa Bydgoszcz выиграл тендер на поставку коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 40 трамвайных вагонов с низким уровнем пола на сумму 1,813 миллиарда гривень.

Согласно обнародованным данным, Pesa по результатам тендера подпишет с "Киевпасстрансом" контракт на поставку до 29 декабря 2017 года 40 низкопольных трамвайных вагонов длиной 26 метров.

В тендере принимали участие 2 компании – украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" и польская Pesa Bydgoszcz. Польская компания предложила цену на 1 тысячу гривень меньше.