По состоянию на 2 апреля «Укрзализныця» назначила 26 дополнительных поездов на Пасху и майские праздники на наиболее популярные направления.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Львовская и Приднепровская железные дороги назначили по 5 поездов, Южная, Одесская, Донецкая и Юго-Западная железные дороги – по 4 поезда.