«Укрзализныця» назначила 26 дополнительных поездов
17:50, 02 апреля 2009Транспорт/Связь
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На Пасху и майские праздники
По состоянию на 2 апреля «Укрзализныця» назначила 26 дополнительных поездов на Пасху и майские праздники на наиболее популярные направления.
Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, Львовская и Приднепровская железные дороги назначили по 5 поездов, Южная, Одесская, Донецкая и Юго-Западная железные дороги – по 4 поезда.
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