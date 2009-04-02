АНТК им. Антонова получит в лизинг три самолета Ан-148-100

Временная конкурсная комиссия Государственного предприятия «Лизингтехтранс» по определению лизингополучателя самолетов Ан-148 производства Киевского авиационного завода «Авиант» по результатам оценки полученных конкурсных предложений признала победителем конкурса на получение трех самолетов Ан-148-100 по бортовым номерам № 01-09, № 01-10 и № 02-03 Государственное предприятие «Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова».

Об этом УНИАН сообщила сегодня пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Напомним, 3 марта этого года ГП «Лизингтехтранс» перенесло конечную дату конкурса по передаче трех самолетов Ан-148-100 на условиях финансового лизинга, назначив конечной датой раскрытия конкурсных предложений 17 марта 2009 года.

ГП «Лизингтехтранс» уже несколько раз отодвигало конечную дату проведения конкурса на определение лизингополучателей этих трех Ан-148. Первый раз конкурс должен был состояться 27 ноября 2008 года.

Справка УНИАН. С целью внедрения долгосрочных программ обновления подвижного состава всех видов транспорта, машин, механизмов и оборудования Министерство транспорта и связи Украины в конце 2006 года образовало государственное предприятие «Лизингтехтранс». Начиная с 2007 года реализуется масштабный проект по возрождению пассажирской авиации: за два года (2007-2008 гг.) ГП «Лизингтехтранс» заказало строительство шести воздушных судов нового типа Ан-148 и, при условии надлежащего финансирования программы, будет продолжать работу в этом направлении.

В 2009 году планируется приобрести еще два самолета Ан-148.

Серия реактивных региональных самолетов с двумя двигателями Ан-148 создается на АНТК им. Антонова совместно с предприятиями Украины, России и других стран.

Ан-148 предназначен для перевозок на региональных и магистральных линиях. На воздушных трассах новые лайнеры заменят Ан-24, Ту-134, Як-40 и Як-42.

Базовый вариант самолета рассчитан на перевозку 80 пассажиров.