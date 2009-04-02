Отказ ВР поддержать Воздушный кодекс вызывает беспокойство

Госавиаадминистрация обеспокоена отказом Верховной Рады поддержать Воздушный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра транспорта и связи – председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ.

«Во вторник не прошел Верховную Раду Воздушный кодекс Украины. Это вызывает обеспокоенность, поскольку мы имеем обязательства перед нашими зарубежными партнерами относительно приведения нашего авиационного законодательства в соответствие с международными нормами, в частности IKAO», – сказал он.

При этом А.ДАВЫДОВ отметил, что ведомство не теряет надежду на принятие данного документа в этом году.

Напомним, 31 марта т.г. парламент не утвердил Воздушный кодекс Украины. Кабинет Министров Украины одобрил Воздушный кодекс Украины в июне 2008 года.

“Кодекс решает три ключевые проблемы: он приводит наше законодательство к требованиям ІСАО и к требованиям Евросоюза. Кроме того, он дает ответы на все вопросы, связанные с аудитами, поскольку у нас были претензии относительно запретов полетов в Европу – мы все эти вопросы сняли. И третье – он решает вопрос внутреннего порядка в аэропортах, как единого комплекса», – отметил тогда министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

Также И.ВИНСКИЙ сообщил, что Госавиаадминистрация будет реорганизована и вместо нее будет создана правительственная институция в составе Министерства транспорта и связи.

Справка УНИАН. Воздушный кодекс Украины регулирует деятельность пользователей воздушного пространства Украины с целью удовлетворения интересов Украины и ее граждан и обеспечения безопасности авиации.

Действие Воздушного кодекса Украины распространяется на всех пользователей воздушного пространства Украины в части, их касающейся, как на территории Украины, так и за ее пределами, если законы страны пребывания пользователя не предусматривают иного.

Проект Воздушного кодекса Украины был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 14 апреля т.г.