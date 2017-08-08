На Житомирщине власть разрывает договор еще с одним перевозчиком, который не выполняет график движения - Гундич

На Житомирщине власть разрывает договор еще с одним перевозчиком, который не выполняет график движения. Об этом сегодня на своей странице в фейсбук сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

«GPS-трекеры в действии. Расторгаем договор с еще одним перевозчиком, который обслуживает маршрут №102 "Житомир – Довжик". Не выполняет график движения – до свидания! Найдется более ответственный перевозчик.

Дал поручение направить письмо-предупреждение о расторжении договора – и уже сегодня перевозчик получил письмо под подпись. Через 10 дней определим другого, временного исполнителя услуг пассажирских перевозок.

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GPS-трекеры работают меньше трех месяцев, а уже есть результат»,- написал Гундич.

Как сообщал УНИАН, в Житомире внедряется новая транспортная концепция. Власть поставила перед перевозчиками условия улучшить качество услуг, которые ими предоставляются. С теми же перевозчикам, кто не соблюдает этого требования, разрываются соглашения.