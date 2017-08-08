АМКУ получил четыре жалобы от участников торгов по закупке "Укрзализныцей" дизтоплива

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) получил четыре жалобы по закупке филиалом акционерной компании "Укрзализныци" по закупкам "Центр обеспечения производства" дизельного топлива, сообщила на своей странице в Facebook государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

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Как следует из размещенной информации, жалобы касаются тендера за закупку дизельного топлива, который "Укрзализныця" планировала провести 8 августа. Филиал "Центр обеспечения производства" публичного акционерного общества "Укрзализныця" объявил тендер на закупку 90 тыс. тонн дизтоплива одним лотом ожидаемой стоимостью 1,99 млрд грн 3 апреля 2017 года. Заявки на участие в торгах подали "Сокар Украина", "ОККО Контракт", "Элемент Нафта", "Анвитрейд", "Трейд Коммодити" и "Нафтотрейд Капитал". 2 августа тендерный комитет допустил все шесть заявившихся компаний к аукциону, не выявив в их документации каких-либо нарушений.

Как отмечает Загребельская, на сегодня АМКУ получил четыре жалобы от участников планировавшихся на 8 августа торгов.

В частности, компания «ТД «Сокар» подала жалобу на решение заказчика («Укрзализныци») о допуске к аукциону предложений «ОККО Контракт», «Анвитрейд» и «Нефтетрейд-капитал».

«ОККО Контракт» жалуется на решение заказчика о допуске к аукциону предложений «Элемент нафта», «Нефтетрейд-капитал», "Трейд Коммодитти " и "ТД" Сокар".

Компания «Элемент Нафта» подала жалобу на решение заказчика о допуске к аукциону предложений "ОККО Контракт" и «Нефтетрейд-капитал».

«Указанные жалобы приняты коллегией к рассмотрению, и заседание назначено на 21 августа 2017», - сообщила Загребельская.

Кроме того, по ее словам, 7 августа поступила жалоба от «Нефтетрейд-капитал» на решение заказчика о допуске к аукциону предложений «ОККО Контракт», «ТД «Сокар», «Элемент нефть», «Анвитрейд» и «Трейд Коммодитти», и решение по ней пока не принято.

Как сообщал УНИАН, украинские нефтетрейдеры «ОККО-Бизнес Контракт», «Элемент Нафта» и «Сокар Украина» являются крупнейшими поставщиками дизтоплива для "Укрзализныци".